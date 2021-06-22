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В Ингушетии газифицируют более 12,5 тыс. домов до 2023 года

На эти цели направят свыше 1,6 млрд рублей

МАГАС, 22 июня. /ТАСС/. Более 12,5 тыс. домов жителей Ингушетии бесплатно газифицируют до 2023 года. На эти цели выделяются более 1,6 млрд рублей, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства региона.

"Всего в регионе газификации без привлечения средств населения подлежат 12 550 домов на сумму более 1,6 млрд рублей. Согласно графику, в этом году бесплатной газификации подвергнутся 1,2 тыс. объектов", - передает пресс-служба слова гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" Харона Цороева.

Как сообщается, для подключения к газораспределительной сети заявителю необходимо направить заявку через многофункциональный центр или портал "Госуслуги" с приложением техусловий, после чего составляется акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта, осуществляется само присоединение и составление акта о подключении.

1 июня Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о бесплатном для граждан подведении газа к их земельным участкам в газифицированных населенных пунктах. Проект закона одобрен и в Совете Федерации. Бесплатное подключение к газу должно быть завершено до 2023 года на территориях, где это технически возможно. Выполнять его будет единый оператор газификации по принципу одного окна. Это вдвое сократит сроки подключения к газу.

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РоссияИнгушетия
Пандемия COVID-19
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