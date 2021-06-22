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В Оттаве почтили память павших в Великой Отечественной войне

Мероприятие из-за пандемии прошло почти в закрытом режиме. Приглашенные участники акции памяти зажгли свечи и возложили цветы к монументу советскому Воину-освободителю

ОТТАВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Оттаве и несколько представителей организаций соотечественников во вторник, в День памяти и скорби, провели церемонию возложения венков и цветов к памятнику солдатам Великой Отечественной войны, который установлен на территории российской дипмиссии.

"В этом году из-за пандемии нового коронавируса мероприятие, посвященное 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошло почти в закрытом режиме. На него были приглашены лишь сотрудники посольства и их семьи, а также несколько активистов из организаций соотечественников, - сообщил корреспонденту ТАСС представитель дипмиссии. - Церемония прошла на улице с соблюдением всех ковидных протоколов".

Участники акции памяти зажгли свечи и возложили цветы к монументу советскому Воину-освободителю. В церемонии принял участие посол РФ в Канаде Олег Степанов.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Именно в этот день 80 лет назад ровно в 4 часа утра по московскому времени фашистская Германия напала на Советский Союз. За время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов погибли почти 27 млн советских граждан.

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КанадаРоссия
Пандемия COVID-19
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