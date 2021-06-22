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Российские дипломаты возложили цветы к месту перезахоронения воинов, погибших в ВОВ

Ранее в посольстве России в Киеве сообщили, что по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны разместили на своем сайте архивные документы, связанные с событиями тех лет

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники генконсульства России в Львове во вторник почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, останки которых были перезахоронены во вторник по случаю 80-летия со дня нападения на Советский Союз. Об этом дипломатическое представительство сообщило в Twitter.

"22 июня этого года состоялось перезахоронение останков воинов - красноармейцев, погибших в ходе Великой Отечественной войны. Сотрудники генерального консульства России в Львове почтили память павших и возложили цветы к братской могиле", - отметили в диппредставительстве.

Как видно на фотографиях, которые сопровождают сообщение генконсульства, на месте перезахоронения установлен деревянный крест, а также лампадка.

Ранее во вторник в посольстве России в Киеве корреспонденту ТАСС сообщили, что по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны разместили на своем официальном сайте архивные документы, связанные с событиями тех лет.

В годы Великой Отечественной войны Украинская ССР потеряла почти пятую часть своего населения. На фронте погибли 1,3 млн украинцев, еще 1,3 млн - в гитлеровских лагерях. Общие потери Украины в войне, включая убитых, умерших, погибших в концлагерях, эвакуированных, угнанных в Германию, составляют до 14 млн человек. С 1 января 1941 года до 1 января 1945 население республики уменьшилось с 40,9 млн до 27 млн человек, а общая сумма потерь, понесенных Украиной, составила около 1,2 трлн рублей.

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