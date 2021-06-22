Власти Коми снова переоборудовали главную клинику региона под ковидный госпиталь

СЫКТЫВКАР, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Коми вынуждено остановить оказание плановой медицинской помощи в главной клинике региона - республиканской клинической больнице - и развернуть в ней ковидный госпиталь на 635 инфекционных коек, сообщил во вторник глава региона Владимир Уйба.

"За последние сутки у нас 96 случаев заболевания при 39 выздоровевших. Мы максимально пытались сохранить республиканскую клиническую больницу, чтобы не закрывать ее под ковидный госпиталь, но чудес не бывает. Поскольку мы не прививаемся, то растет заболеваемость каждый день. Практически в 80% случаев нужна госпитализация. Поэтому мы на сегодня развернули уже 1 622 койки, задействовали Коми республиканскую клиническую больницу, где развернули 635 коек под ковидный госпиталь, естественно, остановили плановую медицинскую помощь, плановые операции", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Ежедневно в регионе прививают по тысяче человек, хотя, по мнению властей, необходимо вакцинировать по 6-10 тыс. человек для получения коллективного иммунитета, добавил он.

На 22 июня в Коми выявлен 45 291 заразившийся коронавирусом, прирост за сутки - 96 человек. Выздоровели 43 869 человек, умерли 986.