В память о павших в Великой Отечественной войне в Цхинвале зажгли свечи у Вечного огня

ЦХИНВАЛ, 22 июня./ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны прошли во вторник в Южной Осетии. У Вечного огня в Цхинвале в День памяти и скорби зажгли сотни свечей и почтили память павших общенациональной минутой молчания.

Мероприятия начались во вторник вечером в актовом зале государственной гимназии "Альбион", где учащиеся школ представили музыкально-театрализованное представление "Реквием" по мотивам фронтовых произведений.

"Мы все вспоминаем сегодня тот день, когда пролилась первая кровь защитников отчизны, когда начался отсчет дней, приближаюших нас к Великой Победе, которой мы сегодня так гордимся. В этот день 80 лет назад военкоматы Южной Осетии сразу же начали отправлять солдат на фронт. Молодые ребята, только вышедшие из-за школьной скамьи, брали в руки оружие и шли защищать отечество. И именно этот день является для нас скорбной датой, свидетельством вероломства фашисткой Германии", - сказал президент республики Анатолий Бибилов на памятной акция "Зажги свою свечу", которая в этом году впервые прошла не на Театральный площади столицы, а на Аллее славы в Цхинвале.

У Вечного огня руководство республики во главе с президентом, представители российского посольства и военной базы, общественности и политики почтили память павших общенациональной минутой молчания и зажгли свечи от огня в Александровском саду у Могилы неизвестного солдата, который во вторник был доставлен из Москвы в Цхинвал.

"Осознавая всю горечь трагедии, которая произошла в то время, мы в то же время гордимся, что наши отцы, деды и прадеды сохранили жизнь нам с вами, ныне живущему поколению. Мы гордимся теми, кто вернулся с войны и чьи рассказы о войне мы слушали с замиранием сердца. Это наша история, которой мы так гордимся, и которую будем передавать будущим поколениям", - отметил президент, подчеркнув, что "пока мы помним и чтим подвиг предков, никто и никогда не сможет принизить роль советского народа в борьбе с фашизмом".

Завершились памятные мероприятия республиканским флешмобом, в ходе которого ровно 21:00 мск жители Южной Осетии в окнах домов зажгли свечи в память о павших в Великой Отечественной войне. Всего из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, более 7 тыс. пропали без вести. Звания "Герой Советского Союза" были удостоены 36 осетин.