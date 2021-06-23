Путин обсудит с кабмином обновленный механизм специальных инвестиционных контрактов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 23 июня, проведет очередное совещание с членами правительства. Оно состоится в режиме видеоконференции.

Как сообщала пресс-служба Кремля, профильной темой мероприятия станет запуск обновленных специальных инвестиционных контрактов. С докладом выступит глава Минпромторга Денис Мантуров. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Путин регулярно - как правило, раз в несколько недель - проводит совещания с членами кабмина. На них президент заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы повестки дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства.

Предыдущее подобное совещание состоялось 2 июня. Его центральной темой стала реализации социальной части послания президента Федеральному собранию.

О СПИК

СПИК представляет собой форму соглашения государства с инвесторами, цель которого - стимулировать локализацию производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

В конце прошлого года Минпромторг начал проведение первых конкурсов на заключение СПИК 2.0, запустив конкурсы в области химпрома и сельскохозяйственного машиностроения. Ранее правительство утвердило перечень из более чем 600 технологий, при использовании которых компании смогут заключать с государством СПИК 2.0.

СПИК 2.0 - модель специнвестконтрактов, по которой по сравнению со СПИК увеличивается срок действия с 10 лет до 20 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводятся процедуры конкурсного, публичного отбора. Также исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог составлял 750 млн рублей.

Совершенствование режимов

Президент регулярно затрагивает тему СПИК на профильных мероприятиях. Например, он упоминал ее в марте на совещании о мерах по стимулированию инвестиционной активности.

Тогда глава государства подчеркивал, что принципиальный вопрос для увеличения инвестиций - это долгосрочная предсказуемость условий реализации проектов. По мнению Путина, такие механизмы, как СПИК и соглашения о защите и поощрении капиталовложений, "нужно постоянно настраивать, делать их максимально комфортными для бизнеса".

Еще ранее, в ноябре прошлого года, Путин поручал проработать вопрос о гарантиях неизменности налоговых условий при реализации проектов в рамках специальных инвестконтрактов.

При этом обсуждая введение СПИК 2.0. на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре 2019 года, президент призывал выстроить работу так, чтобы "эти новые правила не убивали бы конкуренцию, но в то же время способствовали бы развитию промышленности, ее основных отраслей на национальной базе, чтобы требования о локализации не снижались от года к году, а, наоборот, обоснованно, но все таки держались на известном уровне".