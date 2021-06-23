На Камчатке испытывают устройство для путешествий туристов с инвалидностью

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Туристическая компания на Камчатке начала испытание специального устройства - моноколеса "Копье", которое позволяет путешественникам с инвалидностью легко передвигаться по пересеченной местности. Об этом ТАСС рассказал организатор таких туров Ренат Анпилогов.

"Наша компания занимается тем, что организует туры для людей с ограниченными возможностями здоровья в разные точки планеты. Добрались мы и до Камчатки - до региона со сложным рельефом, и именно здесь с нашими туристами испытываем моноколесо "Копье", которое нам сделали мастера в Архангельске. Под инвалидное кресло устанавливается специальное устройство, а сопровождающий лишь помогает туристу удерживать баланс. Это гораздо легче, чем передвижение с помощью помощников, которые фактические несут на себе коляску с туристом на сложных участках дорог", - рассказал Анпилогов.

Он добавил, что устройство хорошо зарекомендовало себя в группе туристов-колясочников, которые уже успели прогуляться вдоль каньона Опасный, посетили этно-деревню и горячие термальные источники. Планируется, что туристы с ограниченными возможностями здоровья отправятся еще и на морскую прогулку по акваториям Камчатки.