В двух районах Сахалина объявили предупреждение о пожарной опасности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Спасатели в среду в связи с высокой пожарной опасностью объявили на 24 июня предупреждение в Долинском и Тымовском районах на Сахалине. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"24 июня на территории Тымовского и Долинского районов прогнозируется высокая пожарная опасность", - рассказали в пресс-службе спасателей.

По данным синоптиков, причиной стали погодные условия. На острове установилась жаркая погода без осадков. Температура воздуха в Южно-Сахалинске держится на отметке плюс 24 градуса.