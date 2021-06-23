Детскую больницу в Новосибирске перепрофилируют для больных с COVID-19

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Детскую больницу №6 в Новосибирске перепрофилируют для оказания помощи пациентам в возрасте 3-18 лет с бессимптомным и легким течением заболевания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

"Детская больница №6, как и в первую, и во вторую волну коронавируса перепрофилируется для оказания помощи пациентам 3-18 лет с бессимптомным и легким течением заболевания, которые не могут быть изолированы по месту жительства", - сообщили в пресс-службе.

В Минздраве добавили, что в больнице смогут находиться студенты, проживающие в общежитиях, и призывники. Госпиталь рассчитан на 65 мест. Ранее новосибирский Минздрав заново перепрофилировал городскую клиническую больницу №12 и госпиталь ветеранов войн №2 для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а также корпуса двух больниц.

В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было отменено празднование дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. В понедельник губернатором региона был введен запрет массовых мероприятий и участие зрителей в спортивных соревнованиях. 11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, на утро 22 июня в регионе зарегистрировано 45 545 случаев коронавируса (+146 за сутки), в том числе у 3 006 детей. 40 878 пациентов выздоровели (+127 за сутки).