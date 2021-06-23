Синоптики Приморья предупредили о высоком классе пожароопасности леса

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о высокой пожароопасности леса в четырех районах Приморского края распространил в среду Приморский гидрометцентр.

"В период 23-25 июня местами на севере Приморского края (Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский районы) ожидается четвертый (высокий) класс пожарной опасности леса по метеоусловиям", - говорится в сообщении ведомства.

Особый противопожарный режим в Приморье был отменен 20 мая. С тех пор крупных лесных пожаров в регионе зафиксировано не было, а прошедшие несколько раз дожди снижали пожароопасность леса.

С начала года на ликвидацию палов пожарные подразделения выезжали более 3,2 тыс. раз, были потушены возгорания на площади около 60 тыс. га.