Власти Приморья ограничили заполняемость зрительных залов и работу ночных заведений

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Приморского края ввели ряд ограничений в связи с ростом в крае количества заразившихся коронавирусом, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства. Заполняемость зрительных залов вновь ограничена 50%, а заведениям общепита будет запрещено работать в ночные часы.

"Количество посетителей театров, кинозалов и других культурных учреждений края не должно превышать 50% от общей вместимости. Необходимо перевести на удаленную работу не менее 30% работников 65 лет и старше, а также граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, эндокринной системы, беременных. С 02:00 до 06:00 необходимо обеспечить обслуживание граждан без посещений ими организаций общественного питания, за исключением расположенных в зданиях международного аэропорта Владивосток, морского, железнодорожных вокзалов", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края Дмитрия Маризы.

По состоянию на 23 июня общее количество заболевших COVID-19 в Приморье составляет 45 932. За последние сутки подтверждено 110 новых случаев. Занятость коечного фонда на протяжении последней недели превышает 90%.

В Приморье уже более 192 тыс. человек привились от коронавируса. На следующей неделе бесплатную прививку можно будет сделать и в частных клиниках края. За последние пять дней количество, получивших иммунитет от новой коронавирусной инфекции увеличилось и на сегодняшний день составляет 192 134, или около 10% населения края.