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Пандемия COVID-19

Власти Чукотки продлили ограничения из-за коронавируса до 7 июля

В настоящий момент на Чукотке подтверждено 790 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 23 июня. Действие ряда ограничительных мер, введенных в Чукотском автономном округе из-за пандемии коронавируса, продлено до 7 июля включительно, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"В Чукотском АО до 7 июля сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование, запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях", - уточнили в правительстве.

В настоящий момент на Чукотке подтверждено 790 случаев заражения коронавирусом, 743 пациента выздоровели, восемь умерли. Завершили вакцинацию от коронавируса более 11 тыс. человек - это 53% от плановых показателей.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19
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