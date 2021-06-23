В Белоруссии выявили индийский штамм COVID-19

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Так называемый индийский штамм коронавируса выявлен в Минске. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минздрава Белоруссии.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2, выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19, показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для индийского варианта ("Дельта", В.1.617.2). Так что можно констатировать, что "индийский вариант коронавируса" выявлен в Беларуси", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что циркуляция данного варианта в других регионах республики пока не установлена.

В сообщении отмечается, что специалисты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава проводят постоянный молекулярно-генетический скрининг вариантов вируса SARs-CoV-2. "Данная работа ведется с целью слежения и контроля за появлением новых вариантов, циркулирующих в стране. Особенное внимание уделяется выявлению геновариантов, вызывающих беспокойство ВОЗ", - отмечает ведомство. В Минздраве добавили, что активная вакцинация поможет гражданам перенести индийский вариант COVID-19 "более спокойно".

В последние недели в Белоруссии отмечалось снижение суточного прироста числа инфицированных коронавирусом. Так, по данным на 22 июня, в республике было зарегистрировано 398 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране были выявлены 411 551 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, зарегистрировавшим эту вакцину. После в стране наладили совместное производство этого российского препарата, которым в настоящее время вакцинируют население. В республику также доставили три партии китайской вакцины Vero Cell.