Фестиваль кружева в Вологодской области переносят на неопределенный срок из-за пандемии

ВОЛОГДА, 23 июня. /ТАСС/. IV Международный фестиваль кружева Vita Lace и международный театральный фестиваль "Голоса истории", которые планировались в июле этого года в Вологодской области, перенесены на неопределенные даты из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Из-за ухудшения эпидситуации театральный фестиваль "Голоса истории" и фестиваль кружева Vita Lace перенесут. Мероприятия проведут в другие сроки в связи с решением оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Вологодской области", - говорится в сообщении.

Ранее на заседании регионального оперштаба действующий в регионе режим повышенной готовности был продлен до 30 июля и введены дополнительные ограничения, в частности, запрет на проведение концертов, выставок, спектаклей и всех массовых мероприятий в закрытых помещениях. До конца июля приостановлена работа театров и кинотеатров. При этом в регионе по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия на открытых площадках, он был введен с самого начала пандемии.

Фестиваль "Голоса истории" планировали провести в этом году в 30-й раз, с 1 по 10 июля в Вологде, Череповце, Кириллове и Белозерске. Он ожидался самым масштабным по числу показов спектаклей и одним из самых ярких событий регионального проекта "Фестивальное лето". Фестиваль кружева "Vita Lace" переносится повторно из-за пандемии. Весной прошлого года на участие в нем заявились представители более 30 регионов России, а также мастера из Болгарии, Испании, Германии, Австралии, Хорватии, Дании, Швейцария, Голландии, Италии, Бельгии и других стран мира.

Как отмечалось на заседании оперштаба, в области резко, в три раза выросло количество госпитализированных больных в сравнении с показателем начала июня - с 280 до более 900 человек. В 80% случаев заражения коронавирусом требуется госпитализация, четверть пациентов поступают в моногоспитали с тяжелой формой заболевания. На 22 июня в области выявлено 47 234 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 65 человек. Выздоровели 43 916 человек, умерли 1 142.