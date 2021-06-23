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Врио губернатора Пензенской области прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции

Ранее представители областных властей неоднократно отмечали недостаточные темпы вакцинации от коронавируса в регионе

ПЕНЗА, 23 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко прошел ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в Instagram.

"После первой вакцинации прошло больше полугода, уровень антител снизился, провел ревакцинацию препаратом "Гам-ковид-вак" ("Спутник V" - прим. ТАСС)", - написал Мельниченко.

Ранее представители региональных властей неоднократно отмечали недостаточные темпы вакцинации от коронавируса в регионе, при этом на складах в Пензенской области находится около 30 тыс. доз вакцины. Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, в области поощрят тех, кто сделал прививку с 15 мая. Они получат в подарок бесплатный сертификат в один из фитнес-клубов сроком на две недели.

В Пензенской области работают 74 пункта вакцинации, более 30 прививочных бригад, шесть мобильных медицинских комплексов. В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, ограничена работа предприятий общепита с 23:00 до 6:00.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 48 928 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 45 355 человек выздоровели, 937 пациентов умерли.

Теги
РоссияМельниченко, Олег ВладимировичПензенская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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