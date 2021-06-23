В Астраханской области фиксируются сбои в работе "Системы-112"

АСТРАХАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Специалисты фиксируют сбои в работе "Системы-112", которая принимает вызовы о происшествиях в Астраханской области, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"МЧС России по Астраханской области информирует о сбое в "Системе-112". Номера экстренных служб: пожарная охрана 01, 101; полиция 02, 102; скорая помощь 03, 103; газовая служба 04, 104; ЕДДС г. Астрахань 24-07-07; служба спасения 46-99-11, 46-99-22", - говорится в сообщении.

Сейчас ведутся ремонтные работы по устранению неполадок.