Совфед одобрил закон о создании единой базы данных медосмотров для иностранцев

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о создании единой федеральной санитарно-эпидемиологической базы данных, где будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранных граждан и лиц без гражданства.

Документ обязывает иностранных граждан и лиц без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в РФ, проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Освидетельствование проводится в медицинских организациях, находящихся на территории РФ, при этом высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ установит перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого медосвидетельствования.

Иностранный гражданин для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен будет пройти медосвидетельствование "на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ", заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и входящих в перечень, утвержденный уполномоченным кабмином органом.

Разрешение на временное проживание в России, вид на жительство не выдаются (а также могут быть аннулированы), если иностранный гражданин является потребителем наркотических или психотропных средств, страдает одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого ВИЧ.