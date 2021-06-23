Знамя мотопробега "Космос наш - 60" отправится с Дальнего Востока в Севастополь

КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Знамя мотопробега "Космос наш - 60. Юрий Гагарин", приуроченного к юбилею первого полета человека в космос, по окончании мотопробега на Дальнем Востоке отправится на патриотический фестиваль в Севастополь. Об этом сообщил журналистам в Красноярске участник пробега, президент красногорского отделения мотоклуба "Ночные волки" Виталий Падалкин.

"Маршрут завершится на мотоциклах на озере Хасан, естественно, мы вернемся во Владивосток. Дальше у нас не остается времени переплавляться на паромах, поэтому мы садимся на самолет и перелетаем в Южно-Сахалинск, передаем знамя мотопробега "Космос наш - 60. Юрий Гагарин" нашим парням из отделения "Восточный рубеж" и они в 5-6 мотоциклов едут со знаменем в обратный путь в город русских кораблей - Севастополь, на патриотическое байк-шоу", - сообщил Падалкин добавив, что шоу пройдет 7-8 августа.

Участники мотопробега побывали на заводе "Красмаш", производящем ракетно-космическую технику. Как рассказал журналистам генеральный директор предприятии Александр Гаврилов, участники мотопробега посетили выставку 3D-фотографий, созданную космонавтами, побывали в одном из испытательных корпусов предприятия, оснащенных уникальным оборудованием.

Мотопробег "Космос наш - 60. Юрий Гагарин", приуроченный к юбилею первого полета человека в космос, стартовал от здания Роскосмоса. В рамках акции всероссийский мотоклуб "Ночные волки" планирует посетить ключевые организации Роскосмоса, а также мероприятия на космодроме Восточный, где 1 июля запланирован запуск британских спутников связи OneWeb. Мотопробег начался 10 июня и продлится до 15 июля, охватив расстояние от Москвы до Владивостока.

Участники пробега также передадут для музея космодрома Восточный работы финалистов школьного конкурса детских рисунков "Космос наш - 60. Юрий Гагарин".