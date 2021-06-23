Суд оштрафовал на 1,2 млн руб. туристов из Удмуртии, скрывших результаты теста на COVID-19

ИЖЕВСК, 23 июня. /ТАСС/. Суд обязал жителей Удмуртии, которые прибыли из-за рубежа и не предоставили сведения о результатах исследования на новую коронавирусную инфекцию, выплатить штрафы на общую сумму более 1,2 млн рублей. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 22 июня 2021 года судами рассмотрено 130 протоколов, общая сумма наложенных штрафов составила 1 млн 247 тыс. рублей", - говорится в сообщении.