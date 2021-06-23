Суд оштрафовал на 1,2 млн руб. туристов из Удмуртии, скрывших результаты теста на COVID-19

ИЖЕВСК, 23 июня. /ТАСС/. Суд обязал жителей Удмуртии, которые прибыли из-за рубежа и не предоставили сведения о результатах исследования на новую коронавирусную инфекцию, выплатить штрафы на общую сумму более 1,2 млн рублей. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"По состоянию на 22 июня 2021 года судами рассмотрено 130 протоколов, общая сумма наложенных штрафов составила 1 млн 247 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, всего с 1 августа 2020 года по настоящее время на территорию республики из-за рубежа на самолете прибыли более 26 тыс. человек, из них 590 (или 2,3% от общего числа) туристов не внесли сведения о результатах теста на COVID-19. Среди тех, кто сдавал тесты, в 221 случае был выявлен опасный вирус.
По данным оперативного штаба, всего на 23 июня в Удмуртии зарегистрировано более 35 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 473 случая - летальные.