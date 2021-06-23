В СФ предлагают автоматически включать лагеря из регионального реестра в программу кешбэка

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по образованию, науке и культуре направил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко предложение автоматически включать в программу кешбэка стационарные детские лагеря из регионального реестра. Об этом сообщила в среду глава комитета Лилия Гумерова.

"Мы обратились к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Николаевичу Чернышенко с двумя предложениями - автоматически включать в программу кешбэка все стационарные лагеря, состоящие в региональном реестре, и продлить сроки подключения к указанной программе до 15 июля", - сказала она.

По словам Гумеровой, проведенный сенаторами опрос в субъектах РФ выявил отсутствие в лагерях специалистов, способных оперативно подключиться к программе. "Инструкция дана на 30 страницах. Не каждый программист справится. И второй момент - не везде есть интернет", - обратила внимание сенатор.

"В итоге из 1800 лагерей, включенных в региональные реестры, к программе подключены 1200, но только 170 лагерей смогли подключиться самостоятельно. Остальные - через туроператоров, что автоматически повышает стоимость путевки", - добавила глава комитета.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой заняться темой летнего отдыха в своих регионах. "Прошу вас проверить, в каком состоянии лагеря, как организован отдых, как [обстоят дела] с возвратом денег родителям, которые приобрели путевки. Обратите, пожалуйста, внимание на это", - сказала она.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая, в ее рамках россиянам будет возвращаться 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей.