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Прощание с Анатолием Лысенко началось в телецентре "Останкино"

Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище
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Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС
Вдова А.Лысенко Валентина (слева) и дочь А.Лысенко, главный врач Московской городской клинической больницы №52, Марьяна Лысенко
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
Главный редактор информационного агентства ТАСС Михаил Петров
© Антон Новодережкин/ТАСС
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
© Антон Новодережкин/ТАСС
Леонид Якубович
© Антон Новодережкин/ТАСС
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Михаил Сеславинский
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Прощание с заслуженным журналистом России, генеральным директором Общественного телевидения России Анатолием Лысенко началось в среду в телецентре "Останкино", передает корреспондент ТАСС.

Десятки желающих проститься с Лысенко собрались в четвертой студии АСК-1 "Останкино". Гроб установлен в центре студии в окружении цветов. Возле него размещены портреты журналиста и экраны, которые транслируют сюжеты с участием Лысенко.

Лысенко умер 20 июня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Лысенко родился 14 апреля 1937 года. В 1960 году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. С 1960 года работал на Центральном телевидении. Один из создателей телепередачи "Взгляд", генеральный директор ВГТРК (1990-1996), один из основателей телеканала "ТВ-Центр" (1997). В 2012 году указом президента РФ назначен генеральным директором ОТР.

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