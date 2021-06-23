Прощание с Анатолием Лысенко началось в телецентре "Останкино"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Прощание с заслуженным журналистом России, генеральным директором Общественного телевидения России Анатолием Лысенко началось в среду в телецентре "Останкино", передает корреспондент ТАСС.

Десятки желающих проститься с Лысенко собрались в четвертой студии АСК-1 "Останкино". Гроб установлен в центре студии в окружении цветов. Возле него размещены портреты журналиста и экраны, которые транслируют сюжеты с участием Лысенко.

Лысенко умер 20 июня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Лысенко родился 14 апреля 1937 года. В 1960 году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. С 1960 года работал на Центральном телевидении. Один из создателей телепередачи "Взгляд", генеральный директор ВГТРК (1990-1996), один из основателей телеканала "ТВ-Центр" (1997). В 2012 году указом президента РФ назначен генеральным директором ОТР.