Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился ниже единицы впервые с 17 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в среду опустился ниже единицы впервые с 17 июня, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

В России в целом показатель второй день подряд снижается и опустился до 1,11 - минимума с 18 июня.

В девяти из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор превышает единицу. В Ростовской области он вырос до 1,09, в Воронежской области и Санкт-Петербурге остался на отметке 1,1, в Красноярском крае составил 1,13.

В Иркутской и Свердловской областях коэффициент равен 1,15, в Нижегородской области, где зарегистрирован максимум по числу заболевших за сутки с 29 марта, - 1,27, а в Самарской области (там количество новых случаев впервые с 23 мая превысило 100) - 1,3. В Подмосковье, где максимумы по количеству выявленных случаев обновляются четвертый день подряд, показатель достиг 1,5 - наибольшее значения с апреля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.