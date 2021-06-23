В Хабаровском крае проведут форум для сохранения Амура

ХАБАРОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края проведут в конце лета форум по вопросам сохранения реки Амур, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Дал поручение министерству сельского хозяйства Хабаровского края подготовить в августе большой форум рыбаков, который будет посвящен сохранению Амура. Мы хотим пригласить со всего Дальнего Востока и ученых, и рыбаков, и тех, кто занимается разведением рыбы, и поговорить по-честному: что нужно сделать для того, чтобы отрасль жила, чтобы Амур жил...", - написал Дегтярев.

Он отметил, что такой принцип, как "все - всем" не работает. По его словам, если вылов не отрегулировать и оставить все в прежнем режиме, когда одним даются преференции, а для других вводят ограничения, - рыбы в Амуре не останется.

Вопрос по сохранению рыбы в Амуре стоит остро последние годы. Оставшиеся в Амурском бассейне дикие популяции тихоокеанского лосося страдают от перелова и браконьерства, рубок леса по берегам рек, проектов по разработке золота и других полезных ископаемых. В 2019 году в регионе был введен запрет на промышленное рыболовство летней кеты и горбуши в Амуре и в Амурском лимане из-за слабых подходов рыбы. Ограничения вводились также в 2020 году.