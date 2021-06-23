Госавтоинспекция со 2 июля обновит порядок использования площадок в автошколах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ведомственный приказ, регулирующий взаимодействие Госавтоинспекции и автошкол при проведении практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий "A" и "M" и подкатегорий "A1" и "B1", вступает в силу 2 июля. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

"С 1 апреля 2021 года экзамены на права принимают по новым правилам. Для кандидатов в водители мототранспорта практический экзамен почти не изменился. Он так же проводится на площадке или автодроме. Для проведения такого экзамена могут быть использованы площадки, имеющиеся в автошколах", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что при этом площадки должны соответствовать определенным требованиям. "Приказ, вступающий в силу 2 июля 2021 года, как раз устанавливает порядок проведения должностными лицами Госавтоинспекции обследования учебно-материальной базы автошкол на предмет соответствия имеющихся у них условий для проведения практического экзамена на предоставление специального права на управление транспортными средствами категорий "A" и "M" и подкатегорий "A1" и "B1" - мотоциклы, мопеды и квадрициклы - требованиям правил проведения экзаменов и порядка выдачи соответствующего заключения по результатам проведенного обследования", - пояснил собеседник ТАСС.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что такие изменения позволят оптимизировать взаимодействие экзаменационных подразделений и образовательных организаций в части использования имеющихся у автошкол автодромов и закрытых площадок для проведения подразделениями Госавтоинспекции экзаменов на право управления транспортными средствами.