В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Калининградской области для работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, медиков. Соответствующее постановление, подписанное в среду руководителем регионального управления Роспотребнадзора Еленой Бабурой, размещено на сайте ведомства.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; общественного питания; предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и т. д.); образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", - говорится в постановлении.

В перечень обязательной вакцинации внесены также работники транспорта общего пользования, такси; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов. Постановление также касается клиентских подразделений финансовых организаций, почты, многофункциональных центров, музеев, выставочных залов, библиотек, организаторов экскурсионной деятельности. Работников, связанных с проведением досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, театров, кинотеатров, концертных залов.

Ответственным органам предписывается в срок до 20 июля организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 20 августа - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 60% от общей численности сотрудников.

Обязательно к исполнению

Как отметила Бабура, выступая в прямом эфире радио "Комсомольская правда - Калининград", мера вводится из-за роста заболеваемости новым коронавирусом в регионе, что обусловлено недостаточным уровнем вакцинации жителей и нарушениями гражданами рекомендаций ведомства по предотвращению распространения инфекции, в том числе масочного режима. Исполнение постановления о вакцинации по эпидпоказаниям обязательно к исполнению работодателями, подчеркнула Бабура, предупредив об административной ответственности за нарушение этого требования.

По словам главного санитарного врач области, в области двумя компонентами вакцины от коронавируса привиты 115 503 человека - 13,8% взрослого населения области. Одним компонентом вакцины привиты 138 230 человек. "Даже если сложить эти цифры, то мы не достигаем коллективного иммунитета, <...> темпы вакцинации у нас недостаточны", - отметила она.

Для вакцинации жителей развернуты 33 пункта, а также выездные пункты вакцинации. Общее количество прививочных кабинетов будет расширяться, а также организация работы мобильных бригад медиков для проведения вакцинации. В правительство РФ направлена заявка на дополнительную поставку вакцины, уточнила Бабура.

В новость была внесена правка (12:30 мск) - передается с уточнением числа привитых в шестом абзаце, верно - 13,8%.