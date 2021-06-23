В Иркутской области проведут диспансеризацию жителей, перенесших COVID-19

ИРКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Медицинское обследование жителей, перенесших коронавирус, проведут в Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Углубленные обследования через два месяца после выздоровления смогут пройти все граждане от 18 лет и старше, если диагноз COVID-19 им диагностировал врач. В первую очередь на диспансеризацию в поликлиники планируют пригласить тех, кто перенес COVID-19 в средней или тяжелой форме", - говорится в сообщении.

Обследования начнут после того, как в регионе возобновят диспансеризацию, которую временно приостановили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.