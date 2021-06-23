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Пандемия COVID-19

В Иркутской области проведут диспансеризацию жителей, перенесших COVID-19

Пройти обследование можно будет после того, как в регионе вновь разрешат проводить медосмотры

ИРКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Медицинское обследование жителей, перенесших коронавирус, проведут в Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Углубленные обследования через два месяца после выздоровления смогут пройти все граждане от 18 лет и старше, если диагноз COVID-19 им диагностировал врач. В первую очередь на диспансеризацию в поликлиники планируют пригласить тех, кто перенес COVID-19 в средней или тяжелой форме", - говорится в сообщении.

Обследования начнут после того, как в регионе возобновят диспансеризацию, которую временно приостановили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 23 июня подтверждено 72 800 случаев заражения. Только за последние сутки заболел 181 человек, ежедневно этот показатель растет. За время пандемии в регионе 69 993 пациента выздоровели, 2 733 человека умерли.

Из-за роста заболеваемости в регионе отменили массовые мероприятия, с 75% до 50% снизили допустимую заполняемость залов театров, кинотеатров, цирков, работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беременных. В Иркутской области также действует обязательный масочный режим, возобновили работу амбулаторные ковидные центры, вновь открываются ковидные госпитали.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия COVID-19
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