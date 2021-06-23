Выплаты семьям вместо земельного участка в Поморье будут зависеть от числа детей

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Выплаты многодетным семьям вместо безвозмездного предоставления земельного участка в Архангельской области будут зависеть от числа детей. Депутаты архангельского областного собрания на сессии в среду приняли соответствующий законопроект в окончательном чтении, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

"Действующая выплата в размере 210 тысяч рублей будет сохранена для семей с тремя детьми. Семьям с четырьмя детьми выплатят 260 тысяч рублей, с пятью и более детьми - 310 тысяч рублей. Данная мера была принята в развитие послания губернатора Архангельской области областному собранию депутатов", - говорится в сообщении.

Мера начнет действовать с 1 января 2022 года.

В Архангельской области многодетные семьи могут получить компенсацию взамен выделения земельного участка с июля 2019 года. К настоящему времени этой мерой поддержки воспользовались более 1,3 тыс. семей.