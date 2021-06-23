Программы двух российских университетов вошли в рейтинг QS лучших бизнес-школ мира

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Две российские программы бизнес-образования для топ-менеджеров (Executive MBA) попали в рейтинг лучших в мире бизнес-школ по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Об этом говорится в опубликованном в среду докладе.

Как и в прошлом году, в глобальный рейтинг вошли управленческие программы Санкт-Петербургского государственного университета (Высшая школа менеджмента) и Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО.

Программы оценивались экспертами по пяти критериям: репутация среди работодателей (отвечавший за 30% итогового балла), признание программы в международном академическом сообществе (25%), карьерные достижения выпускников (20%), уровень управленческого опыта студентов (15%), разнообразие программы, включая гендерный баланс и международный состав обучающихся (10%).

Санкт-Петербургская Высшая школа менеджмента заняла 111-120 место в мировом рейтинге. Нынешний результат уступает прошлогоднему. Тогда школа вошла в сотню лучших программ, заняв 97-ю строчку списка. При этом, согласно распространенному докладу, Высшая школа менеджмента улучшила показатели по двум критериям - репутация среди работодателей и карьерные достижения выпускников.

Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО заняла место в диапазоне 141-150. Несмотря на то, что школа МГИМО улучшила свои показатели по трем из пяти индикаторов, ее позиции снизились по сравнению с прошлым годом (101+). По данным QS, одной из причин ухудшения стало расширение списка конкурентов.

Обеим российским программам, тем не менее, удалось войти в сотню лучших по Европе. Текущий рейтинг бизнес-образования QS стал самым большим по охвату стран и программ. В списке представлены 202 программы из 45 стран.

Лидирующие позиции

На первое место рейтинга вышла Высшая коммерческая школа Парижа. Согласно исследованию, самую высокую позицию французской школе удалось занять благодаря росту интернационализации и заработной платы своих выпускников. Второе место досталось американской Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете. Тройку лидеров замыкает испанская бизнес-школа IESE Наваррского народного университета.

Эксперты рейтинга также отметили, что в Азии лучшую программу образования для топ-менеджеров предлагает бизнес-школа Национального университета Сингапура, занявшая 16-ю строчку.

Наиболее влиятельные и высококачественные исследования ведутся в американских бизнес-школах. В пятерке лучших по критерию "Лидер общественного мнения" четыре позиции занимают бизнес-школы США.