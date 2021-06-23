Глава МИД ФРГ назвал ошибочным решение УЕФА запретить радужную подсветку на стадионе

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал в среду ошибочным сигналом решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешить организовать радужную подсветку на стадионе в Мюнхене перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы между командами Германии и Венгрии.

"Верно то, что на футбольном поле речь не идет о политике, но речь идет о людях, справедливости, терпимости. Поэтому УЕФА направляет ошибочный сигнал", - написал министр в Twitter. "Несмотря на это, сегодня, к счастью, все равно можно разглядеть цвета на стадионе и за его пределами", - добавил он.

Ранее УЕФА запретил радужную подсветку стадиона в Мюнхене, поскольку организация является политически и религиозно нейтральной. Встреча между командами Германии и Венгрии состоится 23 июня и начнется в 22:00 мск. Сборная Германии после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы F, лидируют французы (4), третьими идут португальцы (3), замыкают таблицу венгры (1). Ранее издание Guardian сообщило, что Национальное собрание Венгрии приняло закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей до 18 лет. Радужная расцветка считается символикой ЛГБТ-сообщества.