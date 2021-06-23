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Совфед разрешил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС

Одобренный закон также устанавливает ведение федерального реестра документов о рождении, который будет содержать электронные документы о рождении и сведения о рожденном ребенке и его матери

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о введении экстерриториального принципа регистрации всех актов гражданского состояния органами ЗАГС.

В пояснительной записке указано, что сейчас, в частности, рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС по месту его рождения либо по месту жительства родителей, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей, расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака. Сегодня экстерриториальный принцип, то есть регистрация в любом ЗАГС, применяется только в отношении заключения брака.

Документ закрепляет право заявителя на обращение в любой орган ЗАГС или МФЦ, независимо от места жительства и места наступления юридического факта.

Кроме того, закон устанавливает ведение в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения федерального реестра медицинских документов о рождении, который будет содержать электронные документы о рождении и сведения о рожденном ребенке и его матери. Сведения для реестра будут предоставляться медорганизациями. Одновременно прописывается ведение федерального реестра медицинских документов о смерти, который будет содержать электронные документы о смерти и перинатальной смерти, а также сведения об умершем.

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