Власти Кишинева проведут марафон вакцинации "Спутником V"

КИШИНЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Марафон вакцинации российской вакциной "Спутник V" состоится 26 июня в Кишиневе. Как сообщил в среду на своей странице в Facebook мэр Кишинева Ион Чебан, такое решение власти приняли по согласованию с министерством здравоохранения республики.

"С Минздравом мы решили, что будем распределять партию вакцины не в территориальные центры, а проведем очередной марафон. Речь идет о значительной части партии вакцины "Спутник V". Марафон пройдет в субботу, 26 июня, с 07:00 до 22:00, при необходимости с продлением времени. Место проведения - Дворец республики, очередь одна для всех, кто первый пришел, того первого и обслужили", - сказал Чебан.

В Молдавию уже поступило 1 032 790 доз вакцин от COVID-19, которые были поставлены в качестве гуманитарной помощи, по линии платформы COVAX или закуплены правительством. В основном это AstraZeneca, Pfizer, Sinovac Botech и Sinopharm. Из них - 300 тыс. доз "Спутника V", которые поставила Россия в качестве гуманитарной помощи по просьбе спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаный и лидера Партии социалистов, бывшего президента Игоря Додона.

Как показали опросы, граждане Молдавии больше всего доверяют российской вакцине, из-за чего в стране ощущается ее острая нехватка. Додон сообщил, что с российскими партнерами ведутся переговоры о запуске производства российской вакцины в Молдавии по примеру Белоруссии и Сербии.