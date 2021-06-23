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Совфед одобрил закон об отмене федерального штрафа за безбилетный проезд

Принятие закона принятие обусловлено тем, что 7 марта вступили в силу поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который исключает из Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) статью, предусматривающую ответственность за безбилетный проезд.

Согласно закону, утратившими силу признаются статьи 11.18 ("Безбилетный проезд") и 11.19 ("Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа").

Согласно сопроводительным документам к закону, его принятие обусловлено тем, что 7 марта вступили в силу поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые наделили субъекты РФ полномочиями по определению порядка подтверждения пассажирами оплаты проезда, провоза ручной клади, а также подтверждения права бесплатного, льготного поезда. Регионы также получили право вводить штрафы в своих КоАП.

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