СФ одобрил закон, смягчающий ограничения для иностранных акционеров российских СМИ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который снимает ряд ограничений в отношении иностранных акционеров российских СМИ.

Закон направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 17 января 2019 года по делу о проверке конституционности статьи 19.1 закона о СМИ в связи с жалобой Евгения Финкельштейна.

Документом устраняются ограничения, исключающие возможность реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ, а также права на судебную защиту. Закон распространяется на иностранные государства, юридические и физические лица, международные организации, российские юридические лица, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%, лиц без гражданства и россиян, имеющих гражданство другого государства.

Принадлежащие данным лицам голоса учитываются при определении кворума общего собрания участников и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20% такого участия, отмечается в сопроводительных документах к закону. Отчуждение акций (долей участия) у указанных лиц осуществляется в соответствии с гражданским законодательством, следует из документа.