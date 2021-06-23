Большинство пляжей Ялты восстановлены

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Пляжи Большой Ялты практически восстановлены после подтоплений, однако сохраняется запрет на купание, поэтому на них можно только загорать. Чтобы искупаться, туристы выходят на яхтах в открытое море и ездят в соседние курортные районы Южного берега Крыма и Севастополя, сообщил ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.

"Пляжи практически все восстановлены, осталось буквально несколько штук, которые завершают санитарную очистку. Ждем забора воды, проверки дна, но это будет только после того, как осядет вся эта муть и грязь. Купаться запрещено, а загорать - люди загорают", - сказал Черняк.

Он добавил, что "туристы знают, чем заняться, и зачем они сюда приехали". "Кто-то выезжает в Севастополь, кто-то выезжает в Алушту, если расстояние позволяет. У многих средств размещения есть свои бассейны и СПА", - рассказал Черняк. Он отметил, что туристическая жизнь "уже на второй день после спада воды вовсю кипела".

"Прокат яхт, поездки вдоль берега на яхтах, выход в море. Тем, где, понятно, чистая вода", - сказал он.