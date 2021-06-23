СФ одобрил закон об уголовном наказании за организацию работы нежелательных НПО в России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который предусматривает уголовную ответственность за организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательным на территории России, а также за участие в таких структурах и сбор средств для них.

В настоящее время в статье 284.1 Уголовного кодекса РФ установлена единая ответственность за руководство и участие в деятельности таких НПО. Штраф за это составляет от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, срок лишения свободы - от двух до шести лет. Теперь данная статья будет включать в себя три состава уголовно наказуемого деяния.

За участие в работе нежелательной НПО на территории России устанавливается наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет с возможным лишением права заниматься определенной работой на срок до 10 лет. Кроме того, законом предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов или принудительные работы на срок до четырех лет.

Предоставление или сбор средств, оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности на территории РФ нежелательной НПО, также выделяются в отдельный состав. Такое преступление будет наказываться обязательными работами на срок до 360 часов, принудительными работами на срок до четырех лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет, а также лишением свободы на срок от одного года до пяти лет с потерей права заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Наиболее суровое наказание предусмотрено за организацию деятельности на территории РФ иностранной нежелательной НПО - обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до пяти лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет, лишение свободы на срок от двух до шести лет. Осужденного также могут лишить права занимать определенные должности на срок до десяти лет.

К уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательной НПО на территории РФ будут привлекаться лица, которые ранее были подвергнуты не только административному наказанию за аналогичные деяния, но и привлечены к ответственности по этой же статье Уголовного кодекса. Лицо, совершившее преступление, может избежать ответственности в случае добровольного прекращения участия в деятельности НПО, оказания помощи по пресечению ее работы или активного участия в расследовании преступления.

Поправки в КоАП

Одновременно сенаторы одобрили закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, который в том числе предусматривает дисквалификацию на год для работников аппаратов избирательных комиссий за участие в деятельности иностранной или международной НПО, признанной в РФ нежелательной. Поправки вносятся в статью 20.33 кодекса, которая предусматривает штрафы за участие в работе такой структуры для граждан до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей.