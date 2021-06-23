В Москве прививку от COVID-19 можно сделать во Дворце водных видов спорта "Лужники"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Список мест в Москве, в которых можно бесплатно и без предварительной записи сделать прививку от COVID-19, пополнился еще одним адресом - Дворец водных видов спорта "Лужники". Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы в среду.

"Дворец водных видов спорта "Лужники" пополнил список популярных общественных мест, где можно бесплатно и без записи сделать прививку от COVID-19. Мощности по вакцинации наращивают, так как наблюдается рост спроса. Такой формат удобен для жителей - не нужно записываться в поликлинику в строго определенное время, и пройти вакцинацию можно без записи в любое удобное время. В текущей эпидемиологической ситуации крайне важно, чтобы сделать прививки в кратчайшие сроки могли все желающие", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что для вакцинации нужно быть старше 18 лет, иметь при себе паспорт и - при наличии - полис ОМС. Вся процедура занимает около 40 минут: 10 минут - на предварительный осмотр и вакцинацию и 30 минут - на поствакцинальный осмотр. Дату повторного визита сообщит врач. Каждый прошедший вакцинацию получает соответствующий сертификат на русском и английском языках, информация о котором также отображается в электронной медицинской карте.

Также по предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 8 утра до тех пор, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Кроме того, сделать прививку можно в 21 пункте вакцинации в популярных городских локациях.

Также привиться можно в одной частных медицинских клиник, с которыми Москва заключила соответствующие соглашения. Вне зависимости от статуса клиники, сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги по введению инъекции.