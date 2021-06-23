Всероссийскую перепись населения проведут 360 тыс. специалистов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около 360 тыс. специалистов - переписчиков и контролеров - привлекут для проведения Всероссийской переписи населения 2021. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"За три оставшихся месяца нам останется набрать <...> переписчиков и контролеров. Это порядка 360 тыс. человек. Сейчас региональные отделения Росстата активно формируют списки, принимают заявки. Значительная доля переписных работников уже набрана, многие успели пройти обучение и получили опыт участия в переписи в отдаленных и труднодоступных районах", - сказал он.

Обучающий курс для переписчиков начнется непосредственно перед началом основного этапа переписи в октябре 2021 года и займет не более трех дней. "Всех набранных переписчиков мы обучим порядку сбора сведений о населении и использованию мобильного устройства с электронными переписными листами - подготовка займет не более трех дней и войдет в оплачиваемый месяц работы на переписи. Переписчиков также научат общаться и задавать вопросы, правильно вести себя в различных ситуациях - что делать, например, если в квартире свадьба или похороны, что делать, если, кроме ребенка, в квартире никого нет", - пояснил Смелов.

По словам собеседника агентства, в преддверии Всероссийской переписи населения также предстоит завершить подготовку счетных, стационарных и переписных участков - "около 80 тысяч по всей стране - и обеспечения транспортом территориально удаленных участков". Он отметил, что все необходимое оборудование и ресурсы уже есть", - заключил он.

Ранее стали известны официальные сроки проведения Всероссийской переписи населения - согласно постановлению правительства, она пройдет с 1 по 31 октября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".