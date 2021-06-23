СФ одобрил закон о внесудебной блокировке сайтов с ложными обвинениями в преступлениях

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, устанавливающий механизм внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию с обвинениями в совершении преступлений.

Основанием для блокировки, согласно инициативе, будет являться заявление пострадавшего в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений в совершении им преступления. При этом закон обязывает приобщать к такому заявлению "документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации".

В соответствии с предложенным механизмом региональная прокуратура в течение 10 дней проверяет обоснованность заявления. По результатам проверки составляется заключение о наличии оснований для принудительного удаления информации. После этого в течение пяти дней генпрокурор РФ или его заместитель проверяют обоснованность заключения. В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием принять меры по удалению недостоверной информации.

Авторами инициативы выступили первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") и член комитета по регламенту Андрей Альшевских ("Единая Россия").