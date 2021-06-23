СФ одобрил закон о лишении свободы до 10 лет за изготовление огнестрельного оружия

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об ужесточении ответственности за преступления в сфере оборота оружия, в том числе связанные с его переделкой и продажей крупнокалиберных винтовок и ружей.

За незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия и его частей (за исключением оружия ограниченного поражения), а также боеприпасов теперь будет грозить лишение свободы на срок от четырех до шести лет (сейчас от трех до пяти лет). Размер штрафа при этом сохраняется на прежнем уровне - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.

Кроме того, вводится уголовная ответственность на незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж - до четырех лет лишения свободы. Его незаконное изготовление в том числе будет караться двумя годами лишения свободы.

Ужесточается ответственность за незаконное изготовление и переделку взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предлагается лишать за это свободы на срок от восьми до десяти лет (сейчас от трех до шести лет), максимальный размер штрафа возрастает с 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, виновные понесут наказание в виде лишения свободы на срок 10-15 лет (сейчас 5-8 лет), штраф составит до 800 тыс. рублей. Такое деяние в составе организованной группы будет караться лишением свободы на срок 15-20 лет со штрафом до 1 млн рублей (сейчас 8-12 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.).

Незаконная продажа крупнокалиберного оружия

Закон также устанавливает ответственность за незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия (калибра от 20 мм), которая сейчас Уголовным кодексом РФ не предусмотрена.

Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного оружия, его частей и боеприпасов к нему предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом до 200 тыс. рублей или принудительными работами до 5 лет. Если такое деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения либо с помощью интернета, предусмотрено лишение свободы на срок 8-10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. Если деяние совершено организованной группой, наказание составит 10-12 лет лишения свободы со штрафом до 800 тыс. рублей.

Незаконный сбыт крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему повлечет лишение свободы на срок 7-10 лет со штрафом до 300 тыс. рублей. Если сбытом занималась группа лиц по предварительному сговору, лицо с использованием своего служебного положения либо преступление совершено с помощью интернета, наказание будет ужесточено до 10-12 лет лишения свободы со штрафом до 800 тыс. рублей. За незаконный сбыт в составе организованной группы будет грозить лишение свободы на срок 12-15 лет со штрафом до 1 млн рублей.

При этом примечание к проектируемой статье устанавливает, что "лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье".

Санкции за продажу мелкокалиберного оружия

Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему будут наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет, говорится в документе. Сейчас максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.

Кроме этого, статья 222 УК РФ дополняется отдельным пунктом о незаконном сбыте оружия, который на данный момент влечет за собой такое же наказание, как за незаконные приобретение, передачу, хранение оружия. Продажа огнестрельного оружия, согласно закону, будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.