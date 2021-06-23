Совфед одобрил закон о повышении до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, повышающий с 18 до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, а также вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на оружие.

Повышение возраста не коснется лиц, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. В действующей редакции закона "Об оружии" ограничение в 21 год касается только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Право приобрести охотничье оружие с 18 лет сохранится за коренными малочисленными народами, профессиональными охотниками и работниками юридических лиц с особыми уставными задачами. Кроме того, с 18 лет можно будет приобрести "охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятий спортом".

Закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Сейчас в перечень таких оснований входит, например, непогашенная судимость за умышленное преступление или судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия. Теперь лицензии не будут выдаваться и россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, вводится временный запрет для лиц, подвергнутых административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде либо передачу управления своим автомобилем нетрезвому водителю (до истечения года с окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию).

Лицензия не будет выдаваться также людям со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, либо совершенные с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных техсредств, наркотических средств и др. Это коснется и лиц, имеющих снятую или погашенную судимость за преступление террористической (экстремистской) направленности, а также преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Лицензию не выдадут и осужденным за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

Временный запрет и аннулирование лицензии

Кроме того, продлевается действие временного запрета на выдачу лицензии на оружие для лиц, привлеченных к административной ответственности за употребление наркотиков: до года с окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Сейчас такой запрет действует лишь до окончания срока действия административного наказания. Такой же временный запрет вводится для совершивших правонарушение, за которое полагается административный арест в качестве одного из видов наказания.

Вводятся дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие: это отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения и отказ предоставить оружие для осмотра. Запрещается хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии, а также хранение юридическими лицами оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выходом на пульт охраны.