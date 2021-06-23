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Совфед дал Росгвардии право оцеплять акватории при несанкционированном проникновении

В пояснительной записке отмечается, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов, в том числе Крымского моста и Керченского пролива

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который дает военнослужащим и сотрудникам Росгвардии право блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения.

В пояснительной записке отмечается, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов, в том числе Крымского моста и Керченского пролива, электросетевого энергомоста с Крымом. В связи с этим в закон "О войсках национальной гвардии РФ" вносится дополнение, позволяющее росгвардейцам производить оцепление при пресечении попыток лиц незаконно проникнуть либо покинуть территории (акватории) охраняемых ими объектов.

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