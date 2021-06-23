Bloomberg: Банк Morgan Stanley не будет пускать в офисы непривитых от COVID-19 сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших американских банков - Morgan Stanley предупредил своих сотрудников, что с 12 июля те из них, кто еще не вакцинировался от COVID-19, не смогут вернуться на рабочие места. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg , ссылаясь на служебную записку, направленную руководством банка сотрудникам.

Как отмечает агентство, в ней говорится, что не только работники банка, но и его клиенты должны при входе в офисы Morgan Stanley, расположенные в Нью-Йорке и его пригороде Уэстчестере, подтверждать, что они полностью привиты. "Такая политика в отношении вакцинации - одна из самых жестких среди крупных американских банков. По словам Morgan Stanley, она нацелена на то, чтобы способствовать созданию нормальной рабочей обстановки в офисах без необходимости носить маски и придерживаться социального дистанцирования", - указало агентство.

Оно также приводит слова главы банка Джеймса Гормана: "Мы хотим, чтобы все вернулись в офисы. Если вы можете посещать рестораны в Нью-Йорке, то сможете вернуться и на работу в офисах". Согласно оценкам Гормана, свыше 90% тех сотрудников, которые уже сейчас трудятся в офисах, вакцинированы. Пока еще руководство банка не отдало распоряжение о том, чтобы все работники вернулись на свои места, как это сделал ряд других американских ведущих банков и инвестиционных компаний, в том числе JP Morgan Chase и Goldman Sachs, но Горман предупредил, что в начале сентября "у нас с вами будет уже другой разговор".

В настоящее время, подчеркивает Bloomberg, большинство американских компаний - примерно 72% - не планируют требовать от своих сотрудников полной вакцинации в качестве условия возвращения на рабочее место. Это показал опрос, проведенный в мае консалтинговой фирмой Willis Towers Watson.

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в целом в стране, где проживают свыше 330 млн человек, 53,4% населения получили по меньшей мере одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 45,2% (150 млн человек) прошли вакцинацию полностью. Пока же США по-прежнему, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, возглавляют список государств с наибольшим числом заразившихся и умерших - 33,57 млн и 602,4 тыс. человек.