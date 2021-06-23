В Минцифры сообщили об ажиотажном спросе на вакцинацию

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ видит ажиотажный спрос на вакцинацию, за последнюю неделю через Госуслуги записалось 200 тыс. человек, сказал глава министерства Максут Шадаев на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Последнюю неделю мы видим просто ажиотажный рост спроса. За последнюю неделю у нас 200 тыс. человек записались через портал. В три-четыре раза нагрузка выросла. Сейчас в день записывается до 40 тыс. человек через портал Госуслуг на вакцинацию. Это показывает общую востребованность", - отметил он.

По его словам, порядка 1,5 млн человек записались на вакцинацию за все время действия сервиса онлайн-записи на вакцинацию. Шадаев указал, что, несмотря на то, где была проведена вакцинация, сведения о получении вакцины передаются на портал. "У каждого пользователя на портале Госуслуг в личном кабинете появляется отметка. Сейчас более 11 млн пользователей портала Госуслуг в личном кабинете видят, что они успешно прошли вакцинацию", - сказал министр.

Кроме того, указал Шадаев, совместно с Роспотребнадзором проведена работа по получению в электронном виде результатов ПЦР-тестов по лабораториям ведомства. Кроме того, 1 июля Минцифры совместно с Минздравом РФ будет запущен комплексный сервис записи на диспансеризацию. "До 1 июля все переболевшие граждане в личный кабинет получат соответствующую выписку, что они переболели. Это позволяет нам с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус" реализовать технологию, когда любой пользователь может прямо на телефоне предъявить сертификат о вакцинации или электронный результат ПЦР-теста", - напомнил министр.

Пользователи Госуслуг, которые переболели коронавирусом или находятся в группах риска, получат приглашение воспользоваться сервисом записи на вакцинацию, добавил глава Минцифры.

16 июня власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан, в частности, работников сферы торговли, общественного питания, а также транспорта (в том числе такси). Впоследствии об обязательной вакцинации работников ряда сфер услуг объявили власти других регионов.