В Ростове-на-Дону запустили круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Пункт вакцинации от коронавируса в больнице № 20 Ростова-на-Дону, где также развернут ковидный госпиталь, перешел на круглосуточный режим работы. Об этом в среду сообщил в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"Пункт вакцинации против коронавируса в городской больнице № 20 теперь работает круглосуточно. Желающим привиться при себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС", - сказал он. По словам Логвиненко, на базе медучреждения также работают выездные прививочные бригады для пациентов, которые не смогут добраться до пункта вакцинации самостоятельно.

Ранее на заседании ростовского областного оперштаба глава регионального Минздрава Юрий Кобзев подчеркнул необходимость усилить темпы вакцинации в области. Сейчас в регионе ежедневно прививают от коронавируса около 3,6 тыс. человек. "Если мы будем идти такими темпами, то мы не достигнем к сентябрю необходимого процента вакцинации. Нам надо минимум в три раза наращивать темп вакцинации для достижения цифры к сентябрю этого года", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе городской администрации, в Ростове-на-Дону также функционирует круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса на базе городской больницы № 8.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 97 873, число выздоровевших выросло до 89 656, умерли 4 625 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,00. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.