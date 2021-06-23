Путин назвал развитие цифровых сервисов единственным положительным влиянием пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Ускоренное развитие цифровых сервисов в России и в мире стало единственным положительным эффектом от пандемии коронавируса, считает президент РФ Владимир Путин.

"Наверное, одно из немногих, может быть единственное положительное явление, связанное с условиями жизни и работы в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, заключается в том, что во всем мире, в том числе и у нас, активнее даже, чем раньше, намного активнее <…> развиваются информационные технологии и сервисы", - сказал он на совещании с членами правительства в среду.

Путин отметил, что в Минцифры многое было сделано, чтобы в России сложилась ситуация, которая бы позволяла нормально жить и работать. "Нормально" не то слово, но во всяком случае облегчало бы жизнь и работу в условиях борьбы с пандемией", - добавил глава государства.

Президент выразил надежду, что и дальше министерство будет оперативно реагировать на сложности, возникающие в жизни у людей, и предоставлять им такие формы услуг, которые отвечают требованиям сегодняшнего дня.