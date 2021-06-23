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Меркель считает ошибочным венгерский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей до 18 лет

Документ, в частности, подразумевает, что только отдельные лица и организации, внесенные в официальный реестр, могут проводить занятия по половому воспитанию в учебных заведениях

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает ошибочным венгерский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей до 18 лет. Об этом она заявила в среду, отвечая в Бундестаге на вопросы парламентариев.

"Я считаю этот закон ошибочным, он не соответствует моему представлению о политике", - сказала Меркель.

Парламент Венгрии 15 июня почти единогласно принял закон, запрещающий демонстрацию однополых отношений в учебных материалах или телевизионных шоу, предназначенных для лиц моложе 18 лет. Он подразумевает, что только отдельные лица и организации, внесенные в официальный реестр, могут проводить занятия по половому воспитанию в учебных заведениях. Крупным компаниям также будет запрещено размещать рекламу, связанную с гомосексуализмом, если она будет нацелена на аудиторию младше 18 лет.

Теги
Меркель, АнгелаГермания
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