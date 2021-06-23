Путин в шутку пожурил главу Минцифры за сбой видеосвязи во время совещания

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством в шутку пожурил главу Минцифры РФ Максута Шадаева за сбой видеосвязи.

В это время глава государства обсуждал с кабмином тему обновленных специальных инвестиционных контрактов. Он уже собирался передать слово руководителю Минпромторга Денису Мантурову, как вдруг остановился.

"У нас работает [связь]? - спросил президент участников совещания. - Слышите меня, да?" "Только Максута Игоревича похвалил - и пожалуйста. Что-то я вас уже не вижу. Расслабился Максут Игоревич", - посетовал Путин в шутку и тут же добавил: "А нет! Тут как тут. Спасибо".

Несколькими минутами ранее Путин хвалил Минцифры за то, как была организована работа в пандемию. Как отмечал президент, ускоренное развитие цифровых сервисов в России и в мире стало единственным положительным эффектом от распространения коронавируса. При этом Минцифры, по мнению главы государства, многое было сделано для того, чтобы "облегчить жизнь и работу в условиях борьбы с пандемией".

Путин регулярно - как правило, раз в несколько недель - проводит совещания с членами кабмина. На них президент заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы повестки дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства.