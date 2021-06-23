Минздрав назвал категории граждан, для которых особенно опасна жара

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко рекомендовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, рисками инфаркта и инсульта быть особенно осторожными из-за жары в Москве и других регионах России в ближайшие дни. Он советует контролировать артериальное давление и принимать лекарства для профилактики возможных осложнений хронических заболеваний.

"Сейчас в ряде регионов установилась жаркая погода, и пациенты, имеющие хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, артериальную гипертонию, имеющие риски инфаркта, инсульта, очень важно, чтобы соблюдали рекомендации врача и своевременно принимали лекарственные препараты, контролировали артериальное давление для того, чтобы профилактировать возможные осложнения хронических заболеваний", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара до 35 градусов прогнозируется в Москве до конца недели. Кроме того, в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) будет наблюдаться высокий и опасный индекс ультрафиолетового излучения.