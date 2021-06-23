Поликлинику для 60 тыс. жителей одного из крупных районов Смоленска построят к 2024 году

ТАСС, 23 июня. Пятиэтажную поликлинику, рассчитанную на прием 60 тыс. пациентов, в том числе 10 тыс. детей, построят к 2024 году в одном из крупных микрорайонов Смоленска - Королевка. На данный момент из-за отсутствия собственной поликлиники жители получают медуслуги в четырех ближайших медучреждениях, сообщил в среду губернатор региона Алексей Островский на странице во "ВКонтакте".

"Мы приняли решение строить здесь [в микрорайоне Королевка] поликлинику. Общая планируемая численность населения, которая будет в ней обслуживаться, составит порядка 60 тыс. человек, в том числе, почти 50 тыс. - это взрослые и более 10 тыс. - дети. <...> Планируем, что в 2024 году поликлиника начнет свою работу", - сообщил Островский.

По словам губернатора, микрорайон Королевка в последние годы активно застраивается, и в связи с этим "остро стоит проблема оказания медицинской помощи по месту жительства". На данный момент жители обращаются в ближайшие поликлиники, две из которых детские.

Островский отметил, что уже подготовлена проектно-сметная документация, идет формирование пакета документов для заключения контракта на первый этап строительства пятиэтажного здания поликлиники. "Акцент будет сделан на терапевтический и педиатрический профиль. В дополнение к основным специальностям здесь будут осуществлять прием аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, детский кардиолог, педиатр, травматолог-ортопед, детский уролог-андролог, детский хирург, детский эндокринолог", - добавил он.

Микрорайон Королевка является частью Заднепровского района Смоленска. Активное жилищное строительство началось в нем с 2015 года, параллельно с возведением домов планируется и развитие инфраструктуры, в том числе дорог, социальных объектов.