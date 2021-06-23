Эксперт: аномальная жара в Петербурге не влияет на скорость распространения коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Рекордная жара, которая стоит в Санкт-Петербурге уже несколько дней, не повлияет на скорость распространения коронавируса в городе. Об этом ТАСС сообщила профессор кафедры фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий СПбГУ Юлия Дешева.

Аномальная для города жара в 30 градусов и выше держится в Санкт-Петербурге с 19 июня, за последние пять дней было отмечено пять температурных рекордов. Абсолютный температурный максимум июня зафиксирован в среду: днем воздух прогрелся до 34,7 градуса тепла.

"Прямой связи между жарой в Петербурге и скоростью распространением коронавируса нет. Жара может привести к тому, что люди захотят чаще бывать на открытом воздухе, и там возможность для передачи вируса, наоборот, снижается. Сильное прогревание воздуха также не влияет на скорость распространения коронавируса", - сказала Дешева.

По ее словам, сегодня одной из основных причин распространения коронавируса в Санкт-Петербурге являются массовые мероприятия. Для облегчения хода пандемии жителям Северной столицы требуется соблюдать противоэпидемические меры, социальную дистанцию, а также носить средства индивидуальной защиты.

Последние дни заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге растет, в городе разворачивают дополнительные койки для этой категории пациентов. Двадцатого июня впервые с февраля в городе выявили более одной тысячи заразившихся, введены новые ограничительные меры.

По последним данным, в Петербурге выявили 460 558 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 432 842 человека, умерли 15 596. За последние сутки в городе выявили 1 092 случая заражения.